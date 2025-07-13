На Київщині чоловік кинув в поліціянтів гранату

Поліціянти на місці інциденту. Фото: Нацполіція

У Київській області під час виклику правоохоронців на домашнє насильство чоловік підірвав гранату. Внаслідок інциденту п’ятеро поліціянтів постраждали, зловмисник загинув на місці.

Про це інформує пресслужба Нацполіції у неділю, 13 липня.

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Місце вибуху гранати. Фото: Нацполіція

На Київщині чоловік кинув у бік поліціянтів гранату — деталі

За даними Нацполіції, 12 липня о 22:33 до поліції звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка батько погрожує їй та родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї.

На місце події оперативно прибули поліціянти Бучанського районного управління поліції та спецпризначенці поліції.

Під час припинення правопорушення правоохоронці зайшли до будинку та в цей час кривдник привів у дію бойову гранату й кинув її у бік поліціянтів. Після вибуху, з метою припинення незаконних дій зловмисника, працівники поліції здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події.

Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення. Потерпілих доставлено до лікарні для надання необхідної допомоги.

Граната, яку знайшли у зловмисника. Фото: Нацполіція

Під час обшуку у домоволодінні виявлено та вилучено чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.

Зброя, яку знайшли у зловмисника. Фото: Нацполіція

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Кримінального кодексу України). На місці події продовжують працювати співробітники ДБР.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві сталася стрілянина. Чоловіка вбили у його ж автомобілі.

А раніше у Києві велосипедист обстріляв авто волонтерки з дитиною в салоні.