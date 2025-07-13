Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Київщині чоловік підірвав гранату — поранено поліціянтів

На Київщині чоловік підірвав гранату — поранено поліціянтів

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 17:25
На Київщині чоловік кинув в поліціянтів гранату
Поліціянти на місці інциденту. Фото: Нацполіція

У Київській області під час виклику правоохоронців на домашнє насильство чоловік підірвав гранату. Внаслідок інциденту п’ятеро поліціянтів постраждали, зловмисник загинув на місці.

Про це інформує пресслужба Нацполіції у неділю, 13 липня.

Реклама
Читайте також:
Граната
Місце вибуху гранати. Фото: Нацполіція

На Київщині чоловік кинув у бік поліціянтів гранату — деталі

За даними Нацполіції, 12 липня о 22:33 до поліції звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка батько погрожує їй та родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї.

На місце події оперативно прибули поліціянти Бучанського районного управління поліції та спецпризначенці поліції.

Під час припинення правопорушення правоохоронці зайшли до будинку та в цей час кривдник привів у дію бойову гранату й кинув її у бік поліціянтів. Після вибуху, з метою припинення незаконних дій зловмисника, працівники поліції здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події.

Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення. Потерпілих доставлено до лікарні для надання необхідної допомоги.

Граната
Граната, яку знайшли у зловмисника. Фото: Нацполіція

Під час обшуку у домоволодінні виявлено та вилучено чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.

Зброя
Зброя, яку знайшли у зловмисника. Фото: Нацполіція

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Кримінального кодексу України). На місці події продовжують працювати співробітники ДБР.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві сталася стрілянина. Чоловіка вбили у його ж автомобілі.

А раніше у Києві велосипедист обстріляв авто волонтерки з дитиною в салоні.

граната Київська область насильство Нацполіція постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації