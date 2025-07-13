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Главная Киев На Киевщине мужчина взорвал гранату — ранены полицейские

На Киевщине мужчина взорвал гранату — ранены полицейские

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 17:25
На Киевщине мужчина бросил в полицейских гранату
Полицейские на месте инцидента. Фото: Нацполиция

В Киевской области во время вызова правоохранителей на домашнее насилие мужчина взорвал гранату. В результате инцидента пятеро полицейских пострадали, злоумышленник погиб на месте.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в воскресенье, 13 июля.

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Граната
Место взрыва гранаты. Фото: Нацполиция

На Киевщине мужчина бросил в сторону полицейских гранату

По данным Нацполиции, 12 июля в 22:33 в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что в селе Михайловка-Рубежовка отец угрожает ей и семье применением гранаты и огнестрельного оружия.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские Бучанского районного управления полиции и спецназовцы полиции.

Во время прекращения правонарушения правоохранители зашли в дом и в это время обидчик привел в действие боевую гранату и бросил ее в сторону полицейских. После взрыва, с целью прекращения незаконных действий злоумышленника, работники полиции произвели выстрелы в сторону нападавшего. 41-летний фигурант погиб на месте происшествия.

В результате взрыва гранаты пятеро сотрудников полиции получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.

Граната
Граната, которую нашли у злоумышленника. Фото: Нацполиция

Во время обыска в домовладении обнаружено и изъято четыре пистолета, пиротехническую гранату, охотничье ружье и нож.

Зброя
Оружие, которое нашли у злоумышленника. Фото: Нацполиция

Следователи открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Уголовного кодекса Украины). На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГБР.

Напомним, что недавно в Киеве произошла стрельба. Мужчину убили в его же автомобиле.

А ранее в Киеве велосипедист обстрелял авто волонтера с ребенком в салоне.

граната Киевская область насилие Нацполиция пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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