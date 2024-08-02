Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині чоловік підірвав гранату в будинку — є жертви arrow

На Київщині чоловік підірвав гранату в будинку — є жертви

2 серпня 2024 16:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Білій Церкві чоловік підірвав гранату під час сварки з дружиною — вона загинула
Наслідки вибуху гранати у будинку. Фото: поліція Київської області
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У місті Біла Церква Київської області чоловік підірвав гранату у приватному будинку. Він зробив це під час конфлікту з дружиною.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області в п'ятницю, 2 серпня.

Читайте також:

Чоловік у будинку підірвав гранату РГД-5

Зазначається, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Під час лайки з дружиною він підірвав гранату.

"Перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння прийшов до будинку, де окремо проживали його дружина із сином. У результаті суперечки, через ревнощі, чоловік підірвав гранату "РГД-5" в одній з кімнат будинку, де і відбувся конфлікт", — йдеться у повідомленні.

Вибух у Білій Церкві
Правоохоронці працюють на місці вибуху. Фото: поліція Київської області

У поліції додали, що у результаті вибуху поранення отримали члени сім'ї.

"Під час реанімаційних заходів померла дружина фігуранта", — наголосили у поліції.

Окремо зазначено, що син зловмисника перебуває у стабільному стані.

Наразі чоловік перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також важливі новини дня по темі:

вибух поліція конфлікт граната Київська область злочин

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:44 Нові правила мобілізації — які штрафи загрожують жінкам за порушення правил обліку

16:40 Чи планують надсилати військовозобов'язаними електронні повістки — пояснення Веніславського

16:39 Колишній тренер та інструктор НГУ Пархомук загинув на фронті

16:39 У Львові 27-річному пацієнту провели одну з найскладніших операцій на серці

16:35 Надбавки до пенсії — скільки можуть отримати військові пенсіонери

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

16:32 На Київщині чоловік підірвав гранату в будинку — є жертви

16:24 Росіяни відкрили "відновлений" залізничний вокзал у Маріуполі, знищивши унікальну мозаїку

16:17 Вулицю Бабеля в центрі Одеси перейменовано — яка нова назва

16:16 Браузер Google Chrome незабаром отримає оновлення зі штучним інтелектом — деталі

16:07 Левченко прокоментувала виліт з Олімпіади та атмосферу в українській команді

16:44 Нові правила мобілізації — які штрафи загрожують жінкам за порушення правил обліку

16:40 Чи планують надсилати військовозобов'язаними електронні повістки — пояснення Веніславського

16:39 Колишній тренер та інструктор НГУ Пархомук загинув на фронті

16:39 У Львові 27-річному пацієнту провели одну з найскладніших операцій на серці

16:35 Надбавки до пенсії — скільки можуть отримати військові пенсіонери

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

16:32 На Київщині чоловік підірвав гранату в будинку — є жертви

16:24 Росіяни відкрили "відновлений" залізничний вокзал у Маріуполі, знищивши унікальну мозаїку

16:17 Вулицю Бабеля в центрі Одеси перейменовано — яка нова назва

16:16 Браузер Google Chrome незабаром отримає оновлення зі штучним інтелектом — деталі

16:07 Левченко прокоментувала виліт з Олімпіади та атмосферу в українській команді

Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі