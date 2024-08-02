У Білій Церкві чоловік підірвав гранату під час сварки з дружиною — вона загинула

Наслідки вибуху гранати у будинку. Фото: поліція Київської області

У місті Біла Церква Київської області чоловік підірвав гранату у приватному будинку. Він зробив це під час конфлікту з дружиною.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області в п'ятницю, 2 серпня.

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Зазначається, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Під час лайки з дружиною він підірвав гранату.

"Перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння прийшов до будинку, де окремо проживали його дружина із сином. У результаті суперечки, через ревнощі, чоловік підірвав гранату "РГД-5" в одній з кімнат будинку, де і відбувся конфлікт", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці працюють на місці вибуху. Фото: поліція Київської області

У поліції додали, що у результаті вибуху поранення отримали члени сім'ї.

"Під час реанімаційних заходів померла дружина фігуранта", — наголосили у поліції.

Окремо зазначено, що син зловмисника перебуває у стабільному стані.

Наразі чоловік перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.