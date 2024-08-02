В Белой Церкви мужчина взорвал гранату во время ссоры с женой - она погибла

Последствия взрыва гранаты в доме. Фото: полиция Киевской области

В городе Белая Церковь в Киевской области мужчина взорвал гранату в частном доме. Он сделал это во время конфликта с супругой.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области в пятницу, 2 августа.

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Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры с женой он взорвал гранату.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом, где отдельно проживали его жена с сыном. В результате спора, из-за ревности, мужчина взорвал гранату "РГД-5" в одной из комнат дома, где и произошел конфликт", — говорится в сообщении.

Правоохранители работают на месте взрыва. Фото: полиция Киевской области

В полиции добавили, что в результате взрыва ранения получили члены семьи.

"Во время реанимационных мероприятий умерла жена фигуранта", — отметили в полиции.

Отдельно отмечено, что сын злоумышленника находится в стабильном состоянии.

В настоящее время мужчина находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.