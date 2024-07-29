Конфлікт учасниць акції Free AZOV та охоронця ЦУМа в Києві — працівника магазина звільнили

Охоронець ЦУМа, який виганяв учасниць акції Free AZOV. Фото: скриншот із відео

У Києві після акції Free AZOV, що відбулася у пам'ять загиблих під час теракту в Оленівці азовців, стався конфлікт з працівником ЦУМа. Після акції двоє дівчат зайшли на каву до універмагу, де охоронець кафе почав грубити активісткам та намагався вигнати їх через плакати з нагадуванням про військовополонених, пояснюючи це правилами закладу.

Відео опублікував волонтер Денис Кошельник в Instagram.

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Реакція адміністрації київського ЦУМа

Вже ввечері неділі в Instagram київського ЦУМа з'явилося повідомлення про звільнення співробітника.

"Команда ЦУМ Київ глибоко шокована тим, що трапилось, і не поділяє приватну думку співробітника служби безпеки. Не існує жодних правил, які забороняють нашим відвідувачам право на свободу слова. Ми вважаємо дії співробітника служби безпеки універмагу абсолютно неприпустимими, після службового розслідування даний співробітник більше не працює в ЦУМ Київ", — йдеться в повідомленні.

Допис ЦУМа. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 липня у Києві відбулася акція Free AZOV, де учасники вшанували пам'ять загиблих азовців під час теракту в Оленівці. Після акції двоє дівчат зайшли на каву до ЦУМа, де охоронець фудкорту грубо почав виганяти активістів через їхні плакати з нагадуванням про військовополонених.

Раніше ми писали, що у Києві на Майдані Незалежності відкрили виставку присвячену другій річниці теракту в Оленівці. Вона має назву "Квінтесенція жорстокості" і проходить в межах акції FREE AZOV.

Також ми повідомляли, що в Одесі учасники акції Free AZOV вшанували пам'ять загиблих у теракті в Оленівці, який стався два роки тому. Вони пройшли ходою до Європейської площі, де залишили квіти та запалили лампадки біля прапорів з іменами полеглих.