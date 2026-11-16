Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконLIVE media HUBБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
LIVE media HUB
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Київщині чоловік підірвав гранату: загинули четверо людей

На Київщині чоловік підірвав гранату: загинули четверо людей

Ua ru
16 листопада 2026 19:02
На Київщині вибухнула граната: загинули четверо людей Нацполіція
Правоохоронці на місці вибуху гранати. Фото: Нацполіція

У селі Мала Березанка на Броварщині Київської області чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху загинули четверо людей, серед яких неповнолітня. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба Нацполції, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вибух гранати на Київщині

До поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, що в Малій Березанці чоловік кинув вибуховий предмет на території домоволодіння.

"Попередньо встановлено, що чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, ймовірно, підірвав гранату. Внаслідок детонації загинули четверо людей: фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина", — йдеться у повідомленні.

На місці працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини. 

Читайте також:

Наразі проводиться огляд місця події, а також встановлюються тип вибухівки та всі обставини

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Київщина — останні новини

Як писали Новини.LIVE, колишній перший заступник голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника Руслан Олійник висловив критичну оцінку діяльності попереднього керівництва регіону. Зокрема, він аргументував, чому вважає невдоволення роботою обласної влади реальним, а не результатом інформаційної кампанії.

Також Олійник повідомляв, що Калашник відмовився пояснювати йому, чому 1,1 млрд грн на фортифікації використовували неефективно. Йому наголошували, що "це не його справа".

смерть вбивство вибух поліція граната Київська область СЗЧ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації