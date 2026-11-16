Правоохоронці на місці вибуху гранати. Фото: Нацполіція

У селі Мала Березанка на Броварщині Київської області чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху загинули четверо людей, серед яких неповнолітня. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба Нацполції, передає Новини.LIVE.

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Вибух гранати на Київщині

До поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, що в Малій Березанці чоловік кинув вибуховий предмет на території домоволодіння.

"Попередньо встановлено, що чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, ймовірно, підірвав гранату. Внаслідок детонації загинули четверо людей: фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина", — йдеться у повідомленні.

На місці працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини.

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Наразі проводиться огляд місця події, а також встановлюються тип вибухівки та всі обставини.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

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Як писали Новини.LIVE, колишній перший заступник голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника Руслан Олійник висловив критичну оцінку діяльності попереднього керівництва регіону. Зокрема, він аргументував, чому вважає невдоволення роботою обласної влади реальним, а не результатом інформаційної кампанії.

Також Олійник повідомляв, що Калашник відмовився пояснювати йому, чому 1,1 млрд грн на фортифікації використовували неефективно. Йому наголошували, що "це не його справа".