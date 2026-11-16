Правоохранители на месте взрыва гранаты. Фото: Нацполиция

В селе Малая Березанка в Броварском районе Киевской области мужчина взорвал гранату. В результате взрыва погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетняя. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Новини.LIVE.

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Взрыв гранаты в Киевской области

В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в Малой Березанке мужчина бросил взрывное устройство на территории домовладения.

"Предварительно установлено, что мужчина, находившийся в статусе бездомного, вероятно, взорвал гранату. В результате детонации погибли четыре человека: фигурант, две женщины и 17-летняя девушка", — говорится в сообщении.

На месте работают группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевской области.

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В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также устанавливаются тип взрывчатки и все обстоятельства.

Правоохранители возбудили уголовное дело по п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

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Как писали Новини.LIVE, бывший первый заместитель главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника Руслан Олейник дал критическую оценку деятельности предыдущего руководства региона. В частности, он объяснил, почему считает недовольство работой областной власти реальным, а не результатом информационной кампании.

Также Олейник сообщал, что Калашник отказался объяснять ему, почему 1,1 млрд грн на фортификационные сооружения использовались неэффективно. Ему подчеркивали, что "это не его дело".