На Киевщине мужчина ударил ножом своего товарища и скрылся
В Вишневом в Киевской области 56-летний мужчина нанес ножевые ранения своему товарищу. Это произошло во время застолья: между людьми вспыхнул конфликт, который перерос в драку конфликт.
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Детали инцидента
Сообщается, что инцидент произошел при участии двух мужчин — 56 и 48 лет. Во время распития алкогольных напитков между людьми разразился конфликт, который впоследствии перерос в драку.
Первый мужчина схватил нож и ударил им в живот своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия.
"48-летний пострадавший с проникающим ножевым ранением госпитализирован в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в серийных убийствах. На днях он жестоко убил женщину в Голосеевском районе столицы, а в общей сложности на его счету может быть более 10 жертв по всей Украине.
Добавим, в Киевской области 29-летний мужчина, пытаясь отомстить, до смерти забил палкой пенсионера. Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет заключения.
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