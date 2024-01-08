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На Киевщине мужчина ударил ножом своего товарища и скрылся

8 января 2024 13:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Киевщине мужчина ударил ножом своего товарища и скрылся
Полиция задержала фигуранта. Фото: полиция Киевщины
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Вишневом в Киевской области 56-летний мужчина нанес ножевые ранения своему товарищу. Это произошло во время застолья: между людьми вспыхнул конфликт, который перерос в драку конфликт.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Детали инцидента

Сообщается, что инцидент произошел при участии двух мужчин — 56 и 48 лет. Во время распития алкогольных напитков между людьми разразился конфликт, который впоследствии перерос в драку.

Первый мужчина схватил нож и ударил им в живот своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия.

"48-летний пострадавший с проникающим ножевым ранением госпитализирован в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в серийных убийствах. На днях он жестоко убил женщину в Голосеевском районе столицы, а в общей сложности на его счету может быть более 10 жертв по всей Украине.

Добавим, в Киевской области 29-летний мужчина, пытаясь отомстить, до смерти забил палкой пенсионера. Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет заключения.

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