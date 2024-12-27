На Київщині чоловік застрелив безпритульну собаку — рішення суду

Безпритульна собака. Ілюстративне фото: Vlasno

У Київській області судили чоловіка, який застрелив собаку. Його визнали винним у жорстокому поводженні з твариною.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Деталі справи

Так, 65-річний мешканець села Мощун здійснив постріл із мисливської рушниці у сторону безпритульної собаки. Це сталося у присутності малолітніх дітей, внаслідок дій чоловіка тварина загинула на місці.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак засудженого звільнили від відбування терміну та встановили випробувальний строк на три роки.

Нагадаємо, у Києві чоловік вигулював свою собаку без повідця і намордника, а вона покусала 25-річну дівчину. За це власника тварини судили.

Також у Києві судили лікаря, через дії якого померло немовля. Він несвоєчасно ухвалив рішення про проведення кесаревого розтину.