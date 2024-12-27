В Киевской области мужчина застрелил беспризорную собаку — решение суда

Беспризорная собака. Иллюстративное фото: Vlasno

В Киевской области судили мужчину, который застрелил собаку. Его признали виновным в жестоком обращении с животным.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Детали дела

Так, 65-летний житель села Мощун произвел выстрел из охотничьего ружья в сторону беспризорной собаки. Это произошло в присутствии малолетних детей, в результате действий мужчины животное погибло на месте.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели и назначило ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако осужденного освободили от срока и установили испытательный срок на три года.

Напомним, в Киеве мужчина выгуливал свою собаку без поводка и намордника, а она покусала 25-летнюю девушку. За это владельца животного судили.

Также в Киеве судили врача, из-за действий которого умер младенец. Он несвоевременно принял решение о проведении кесарева сечения.