На Київщині чоловік знайшов величезну ракету у лісі — відео

Знайдена ракета у лісі. Фото: скриншот з відео Киевский движ

У Київській області було знайдено величезну ракету. Боєприпас виявив житель Київщини у лісі. Щоб знешкодити ракету, на місце викликали саперів.

Про це повідомляють українські телеграм-канали.

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Величезна ракета у Київському лісі

У мережі з'явилося відео, як чоловік, що, ймовірно йшов до лісу, щоб збирати гриби, знайшов частину великої ракети невідомого походження.

"Величезну ракету замість грибів знайшов чоловік у лісах Київщини", — пишуть у телеграм-каналах.

За інформацією OBOZ.UA, в пресслужбі поліції Київщини 4 листопада отримали повідомлення про те, що в лісі у Бучанському районі нібито було виявлено ракету. На місце події викликали спеціалістів, які там і працювали.

Нагадаємо, Росія продовжує накопичувати ракети для майбутніх масованих обстрілів України. Станом на листопад у РФ в запасі 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня.

Також ми писали раніше, що у Трапезній палаті Києво-Печерської Лаври невідома жінка зняла відео, на якому стрибала та танцювала. У мережі розгорівся скандал.

Ми зазначали, що Київська міська рада підтримала назвати сквер у місті іменем загиблого військового Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Він буде розташований у Печерському районі.