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В Киевской области мужчина нашел огромную ракету в лесу — видео

10 ноября 2023 14:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киевской области мужчина нашел огромную ракету в лесу — видео
Найденная ракета в лесу. Фото: скриншот с видео Киевский движ.
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киевской области была найдена огромная ракета. Боеприпас обнаружил житель Киевщины в лесу. Чтобы обезвредить ракету, на место вызвали саперов.

Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.

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Огромная ракета в Киевском лесу

В сети появилось видео, как мужчина, вероятно шедший в лес, чтобы собирать грибы, нашел часть большой ракеты неизвестного происхождения.

"Огромную ракету вместо грибов нашел мужчина в лесах Киевщины", — пишут в телеграм-каналах.

По информации OBOZ.UA, в пресс-службе полиции Киевщины, 4 ноября получили сообщение, что в лесу в Бучанском районе якобы была обнаружена ракета. На место происшествия вызвали специалистов, которые там работали.

Напомним, Россия продолжает накапливать ракеты для будущих массовых обстрелов Украины. По состоянию в ноябре в РФ в запасе 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня.

Также мы писали ранее, что в Трапезной палате Киево-Печерской Лавры неизвестная женщина сняла видео, где прыгала и танцевала. В сети разгорелся скандал.

Мы отмечали, что Киевский городской совет поддержал идею назвать сквер в городе именем погибшего военного Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Он будет находиться в Печерском районе.

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