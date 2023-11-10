В Киевской области мужчина нашел огромную ракету в лесу — видео
В Киевской области была найдена огромная ракета. Боеприпас обнаружил житель Киевщины в лесу. Чтобы обезвредить ракету, на место вызвали саперов.
Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.
Огромная ракета в Киевском лесу
В сети появилось видео, как мужчина, вероятно шедший в лес, чтобы собирать грибы, нашел часть большой ракеты неизвестного происхождения.
"Огромную ракету вместо грибов нашел мужчина в лесах Киевщины", — пишут в телеграм-каналах.
По информации OBOZ.UA, в пресс-службе полиции Киевщины, 4 ноября получили сообщение, что в лесу в Бучанском районе якобы была обнаружена ракета. На место происшествия вызвали специалистов, которые там работали.
Напомним, Россия продолжает накапливать ракеты для будущих массовых обстрелов Украины. По состоянию в ноябре в РФ в запасе 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня.
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