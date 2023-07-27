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На Київщині добудували міст через річку Здвиж, який знищили окупанти

27 липня 2023 12:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині добудували міст через річку Здвиж, який знищили окупанти
У Бородянсці завершилось будівництво моста, який знищили окупанти. Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області, а саме в місті Бородянки завершили будівництво нового мосту через річку Здвиж. Під час окупації Київщини міст був знищений російськими військами.

Про це йдеться на офіційному сайті Кабміну України.

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Рух мостом повноцінно відновлено

Завдяки завершенню будівництва моста, відновлено пряме сполучення на ділянці дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Це – стратегічна траса, яка бере початок від кордону України з Польщею.

 

У Бородянсці завершилось будівництво моста, який знищили окупанти. Фото: соцмережі

"Міст був зруйнований російськими військовими на початку повномасштабного вторгнення. Рух відбувався тимчасовою переправою, яку облаштували поруч із мостом. Утім, вона не могла забезпечити стабільний і безпечний рух вантажного транспорту з ЄС в бік столиці", — йдеться в повідомленні.

Капітальний ремонт розпочався в грудні минулого року. Зазначається, що протяжність мосту — 102 метри.

 

У Бородянсці завершилось будівництво моста, який знищили окупанти. Фото: соцмережі

"Він має дві смуги руху та два службові проходи. Об’єкт розрахований на високі транспортні навантаження. Тепер автомобільний транспорт буде рухатися без втрати часу", — кажуть в установі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за 2023 рік на ремонти доріг у Києві столична влада витратила 2,5 мільярда гривень. Однак експерти мають сумніви щодо доцільності "закатування" в асфальт такої кількості грошей, та ще й на сумнівні проєкти.

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