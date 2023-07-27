На Київщині добудували міст через річку Здвиж, який знищили окупанти
У Київській області, а саме в місті Бородянки завершили будівництво нового мосту через річку Здвиж. Під час окупації Київщини міст був знищений російськими військами.
Про це йдеться на офіційному сайті Кабміну України.
Рух мостом повноцінно відновлено
Завдяки завершенню будівництва моста, відновлено пряме сполучення на ділянці дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Це – стратегічна траса, яка бере початок від кордону України з Польщею.
"Міст був зруйнований російськими військовими на початку повномасштабного вторгнення. Рух відбувався тимчасовою переправою, яку облаштували поруч із мостом. Утім, вона не могла забезпечити стабільний і безпечний рух вантажного транспорту з ЄС в бік столиці", — йдеться в повідомленні.
Капітальний ремонт розпочався в грудні минулого року. Зазначається, що протяжність мосту — 102 метри.
"Він має дві смуги руху та два службові проходи. Об’єкт розрахований на високі транспортні навантаження. Тепер автомобільний транспорт буде рухатися без втрати часу", — кажуть в установі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що за 2023 рік на ремонти доріг у Києві столична влада витратила 2,5 мільярда гривень. Однак експерти мають сумніви щодо доцільності "закатування" в асфальт такої кількості грошей, та ще й на сумнівні проєкти.