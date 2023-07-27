В Киевской области достроили мост через реку Здвиж, который уничтожили оккупанты

В Бородянке завершилось строительство моста, уничтоженного оккупантами. Фото: соцсети

В Киевской области, а именно в городе Бородянки, завершили строительство нового моста через реку Здвиж. Во время оккупации Киевщины мост был уничтожен русскими войсками.

Об этом говорится на официальном сайте Кабмина Украины.

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Движение по мосту полноценно восстановлено

Благодаря завершению строительства моста восстановлено прямое сообщение на участке дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Это стратегическая трасса, которая берет начало от границы Украины с Польшей.

В Бородянке завершилось строительство моста, уничтоженного оккупантами. Фото: соцсети

"Мост был разрушен российскими военными в начале полномасштабного вторжения. Движение происходило временной переправой, которую обустроили рядом с мостом. Впрочем, она не могла обеспечить стабильное и безопасное движение грузового транспорта из ЕС в сторону столицы", — говорится в сообщении.

Капитальный ремонт начался в декабре прошлого года. Отмечается, что протяженность моста – 102 метра.

В Бородянке завершилось строительство моста, уничтоженного оккупантами. Фото: соцсети

"У него две полосы движения и два служебных прохода. Объект рассчитан на высокие транспортные нагрузки. Теперь автомобильный транспорт будет двигаться без потери времени" , — говорят в учреждении.

Напомним, ранее мы писали, что за 2023 год на ремонт дорог в Киеве столичные власти потратили 2,5 миллиарда гривен . Однако эксперты сомневаются в целесообразности "закатывания" в асфальт такого количества денег, да еще и на сомнительные проекты.