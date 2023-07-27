В Киевской области достроили мост через реку Здвиж, который уничтожили оккупанты
В Киевской области, а именно в городе Бородянки, завершили строительство нового моста через реку Здвиж. Во время оккупации Киевщины мост был уничтожен русскими войсками.
Об этом говорится на официальном сайте Кабмина Украины.
Движение по мосту полноценно восстановлено
Благодаря завершению строительства моста восстановлено прямое сообщение на участке дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Это стратегическая трасса, которая берет начало от границы Украины с Польшей.
"Мост был разрушен российскими военными в начале полномасштабного вторжения. Движение происходило временной переправой, которую обустроили рядом с мостом. Впрочем, она не могла обеспечить стабильное и безопасное движение грузового транспорта из ЕС в сторону столицы", — говорится в сообщении.
Капитальный ремонт начался в декабре прошлого года. Отмечается, что протяженность моста – 102 метра.
"У него две полосы движения и два служебных прохода. Объект рассчитан на высокие транспортные нагрузки. Теперь автомобильный транспорт будет двигаться без потери времени" , — говорят в учреждении.
Напомним, ранее мы писали, что за 2023 год на ремонт дорог в Киеве столичные власти потратили 2,5 миллиарда гривен . Однако эксперты сомневаются в целесообразности "закатывания" в асфальт такого количества денег, да еще и на сомнительные проекты.