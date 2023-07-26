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У Києві на Кільцевій дорозі відкрили рух: там завершився ремонт

26 липня 2023 10:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві на Кільцевій дорозі відкрили рух: там завершився ремонт
Кільцева дорога в Києві. Фото: КМДА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Великій Кільцевій дорозі повністю відкрито рух. Дорожники остаточно закінчили ремонт на проїжджій частині.

Про це повідомляє КМДА.

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Станом на ранок 26 липня дорожники завершили влаштування верхнього шару покриття на Кільцевій дорозі (автошлях Т-10-27).

Зазначається, що оновили ділянку завдовжки 3 кілометри між Одеською площею і вулицею Територіальної оборони в обидва напрямки.

Загальна площа влаштованого покриття на основному проїзді складає близько 110 тис. кв. м.

"Найближчим часом на нове покриття нанесуть розмітку із двокомпонентного холодного пластику, завершать облаштування виїздів із прилеглих територій, велодоріжок, ремонт тротуарів і виконають благоустрій території", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за 2023 рік на ремонти доріг у Києві столична влада витратила 2,5 мільярда гривень. Однак експерти мають сумніви щодо доцільності "закатування" в асфальт такої кількості грошей, та ще й на сумнівні проєкти.

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