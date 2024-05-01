На Київщині ДСНС евакуювали 84 людини з багатоповерхівки через пожежу
У одній з багатоповерхівок у Вишгороді на Київщині загорілася автомобільна покришка у вівторок, 30 квітня. В результаті цього у під'їзді будинку сталося сильне задимлення, рятувальникам довелося евакуювати людей.
Про це повідомляє ДСНС.
Пожежа у Вишгороді
Зазначається, що автомобільна покришка загорілася на 18-ому поверсі 22-ого будинку. Внаслідок цього виникло сильне задимлення сходової клітини з 10 по 22 поверхи.
Прибувши на місце події, рятувальники взялися евакуювати людей. Загалом евакуйовано 84 особи, з них 20 дітей.
Наразі, причини пожежі встановлюються.
Нагадаємо, нещодавно у Подільському районі Києва працівники ДСНС ліквідували пожежу. Горіла нежитлова будівля.
Перед цим ми повідомляли про те, що у столичному мікрорайоні Оболонь в ліфті живцем згорів чоловік.
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