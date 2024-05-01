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На Київщині ДСНС евакуювали 84 людини з багатоповерхівки через пожежу

1 травня 2024 11:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині ДСНС евакуювали 84 людини з багатоповерхівки через пожежу
Процес евакуації. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У одній з багатоповерхівок у Вишгороді на Київщині загорілася автомобільна покришка у вівторок, 30 квітня. В результаті цього у під'їзді будинку сталося сильне задимлення, рятувальникам довелося евакуювати людей. 

Про це повідомляє ДСНС. 

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Пожежа у Вишгороді

Зазначається, що автомобільна покришка загорілася на 18-ому поверсі 22-ого будинку. Внаслідок цього виникло сильне задимлення сходової клітини з 10 по 22 поверхи.

Прибувши на місце події, рятувальники взялися евакуювати людей. Загалом евакуйовано 84 особи, з них 20 дітей.

Наразі, причини пожежі встановлюються. 

Пожежа у Вишгороді 30 квітня
Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС
Евакуація людей у Вишгороді
Процес евакуації. Фото: ДСНС

 

Нагадаємо, нещодавно у Подільському районі Києва працівники ДСНС ліквідували пожежу. Горіла нежитлова будівля. 

Перед цим ми повідомляли про те, що у столичному мікрорайоні Оболонь в ліфті живцем згорів чоловік.

Київ
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українці
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ДСНС
Київська область
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