В Киевской области ГСЧС эвакуировали 84 человека из многоэтажки из-за пожара

Процесс эвакуации. Фото: ГСЧС

В одной из многоэтажек в Вышгороде Киевской области загорелась автомобильная покрышка во вторник, 30 апреля. В результате этого в подъезде дома произошло сильное задымление, спасателям пришлось эвакуировать людей.

Об этом сообщает ГСЧС.

Читайте также:

Пожар в Вышгороде

Отмечается, что автомобильная покрышка загорелась на 18 этаже 22 дома. В результате возникло сильное задымление лестничной клетки с 10 по 22 этажа.

Прибыв на место происшествия, спасатели принялись эвакуировать людей. Всего эвакуировано 84 человека, из них 20 детей.

В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС

Процесс эвакуации. Фото: ГСЧС

Напомним, недавно в Подольском районе Киева работники ГСЧС ликвидировали пожар. Горело нежилое здание.

Перед этим мы сообщали о том, что в столичном микрорайоне Оболонь в лифте заживо сгорел мужчина.