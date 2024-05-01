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В Киевской области ГСЧС эвакуировали 84 человека из многоэтажки из-за пожара

1 мая 2024 11:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киевской области ГСЧС эвакуировали 84 человека из многоэтажки из-за пожара
Процесс эвакуации. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В одной из многоэтажек в Вышгороде Киевской области загорелась автомобильная покрышка во вторник, 30 апреля. В результате этого в подъезде дома произошло сильное задымление, спасателям пришлось эвакуировать людей.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Отмечается, что автомобильная покрышка загорелась на 18 этаже 22 дома. В результате возникло сильное задымление лестничной клетки с 10 по 22 этажа.

Прибыв на место происшествия, спасатели принялись эвакуировать людей. Всего эвакуировано 84 человека, из них 20 детей.

В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Пожар в Вышгороде 30 апреля
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС
Эвакуация людей в Вышгороде
Процесс эвакуации. Фото: ГСЧС

 

Напомним, недавно в Подольском районе Киева работники ГСЧС ликвидировали пожар. Горело нежилое здание.

Перед этим мы сообщали о том, что в столичном микрорайоне Оболонь в лифте заживо сгорел мужчина.

Киев
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