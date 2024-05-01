В Киевской области ГСЧС эвакуировали 84 человека из многоэтажки из-за пожара
В одной из многоэтажек в Вышгороде Киевской области загорелась автомобильная покрышка во вторник, 30 апреля. В результате этого в подъезде дома произошло сильное задымление, спасателям пришлось эвакуировать людей.
Об этом сообщает ГСЧС.
Пожар в Вышгороде
Отмечается, что автомобильная покрышка загорелась на 18 этаже 22 дома. В результате возникло сильное задымление лестничной клетки с 10 по 22 этажа.
Прибыв на место происшествия, спасатели принялись эвакуировать людей. Всего эвакуировано 84 человека, из них 20 детей.
В настоящее время причины пожара устанавливаются.
Напомним, недавно в Подольском районе Киева работники ГСЧС ликвидировали пожар. Горело нежилое здание.
Перед этим мы сообщали о том, что в столичном микрорайоне Оболонь в лифте заживо сгорел мужчина.
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