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Головна Київ У Києві загорівся 9-поверховий будинок після удару РФ: 25 осіб евакуювали

У Києві загорівся 9-поверховий будинок після удару РФ: 25 осіб евакуювали

Ua ru
3 вересня 2026 21:38
Атака РФ на Київ: горіла багатоповерхівка, є постраждалі
Евакуація постраждалого. Фото: ДСНС

У Києві внаслідок російської атаки постраждали 10 людей, серед них — одна дитина. У Голосіївському районі пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, де сталися руйнування на дев’ятому поверсі. Також повідомляли про одного загиблого, але згодом цю інформацію спростували.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки атаки у Києві

У Києві загорівся 9-поверховий будинок після удару РФ: мешканців евакуювали - фото 1
Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

У Голосіївському районі внаслідок влучання пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок. На дев’ятому поверсі виникли руйнування та пожежа площею 50 квадратних метрів. Наразі загоряння вже ліквідували.

Із будинку евакуювали 25 людей. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

У Києві загорівся 9-поверховий будинок після удару РФ: мешканців евакуювали - фото 2
Рятувальник гасить пожежу у Києві. Фото: ДСНС

Спочатку міська влада повідомила про одного загиблого внаслідок удару, проте згодом цю інформацію спростували.

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Скільки постраждалих у Києві

Станом на 21:00 у столиці відомо про 10 постраждалих, серед яких одна дитина. Шістьох поранених медики госпіталізували.

У Солом’янському районі зафіксували падіння уламків на відкритій території. Також уламки впали на територію нежитлової забудови та одного з парків.

У Києві загорівся 9-поверховий будинок після удару РФ: мешканців евакуювали - фото 3
Наслідки атаки на Київ. Фото: ДСНС

Також падіння уламків зафіксували у Дарницькому районі Києва неподалік магазину. За попередніми даними, на місці подій є постраждалі. Точна кількість потерпілих уточнюється.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях. Мешканців Києва закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Новини.LIVE повідомляли, що під час чергової атаки РФ на Київ уламки впали у трьох районах столиці, внаслідок чого є постраждалі. Екстрені служби працювали на місцях падіння уламків та ліквідовували наслідки російського удару.

Новини.LIVE також писали, що через атаку РФ на Фастівський район Київщини постраждали двоє мирних мешканців. Чоловік та жінка старшого віку отримали гостру реакцію на стрес, а уламки та вибухова хвиля пошкодили два приватні будинки.

 

Київ Київська область обстріли руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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