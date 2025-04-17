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На Київщині ексголова райдержадміністрації допомагав ухилянтам

17 квітня 2025 17:09
Аркадій Пастула - Редактор
На Київщині викрили схему виїзду ухилянтів за кордон під виглядом волонтерів
Поліцейський. Фото: УНІАН
Аркадій Пастула - Редактор

У Київській області колишній очільник однієї з райдержадміністрації та директор благодійної організації допомагали ухилянтам виїхати з України під виглядом волонтерів. Їм оголошено про підозру.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури в Telegram у четвер, 17 квітня.

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Допомога ухилянтам на Київщині

Підозру оголошено ексголові однієї з райдержадміністрації на Київщині у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України та перешкоджанні законній діяльності  ЗСУ або інших військових формувань, а директору благодійної організації — у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Допомога ухилянтам на Київщині
Затриманий фігурант. Фото: Київська обласна прокуратура

Чоловіки за попередньою змовою з метою отримання прибутку, створили схему з переправлення ухилянтів за кордон. Вони вносили дані чоловіків до системи "Шлях" як волонтерів, що дозволяло їм надалі безперешкодно виїжджати за межі України.

"В свою чергу, директор благодійної організації за таку послугу від чоловіків отримував грошові кошти, частина з яких витрачалась на придбання заздалегідь обумовлених матеріальних цінностей для експосадовця, за сприяння якого здійснювалось внесення їх даних до системи "Шлях" під виглядом волонтерів, що доставляють гуманітарну допомогу в Україну", — йдеться у повідомленні.

Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Допис Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот
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Допис Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві СБУ затримала звукорежисера відомої радіостанції, який шпигував на користь Росії. 

Раніше заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву оголосили підозру в організації схеми переправлення ухилянтів за кордон.

Київська область прокуратура підозра волонтери ухилянти
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