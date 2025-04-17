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На Киевщине экс-глава райгосадминистрации помогал уклонистам

17 апреля 2025 17:09
Аркадий Пастула - Редактор
На Киевщине разоблачили схему выезда уклонистов за границу под видом волонтеров
Полицейский. Фото: УНИАН
Аркадий Пастула - Редактор

В Киевской области бывший глава одной из райгосадминистрации и директор благотворительной организации помогали уклонистам выехать из Украины под видом волонтеров. Им объявлено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 17 апреля.

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Подозрение объявлено экс-главе одной из райгосадминистрации на Киевщине в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и препятствовании законной деятельности ВСУ или других военных формирований, а директору благотворительной организации — в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Допомога ухилянтам на Київщині
Задержанный фигурант задержан. Фото: Киевская областная прокуратура

Мужчины по предварительному сговору с целью получения прибыли, создали схему по переправке уклонистов за границу. Они вносили данные мужчин в систему "Шлях" как волонтеров, что позволяло им в дальнейшем беспрепятственно выезжать за пределы Украины.

"В свою очередь, директор благотворительной организации за такую услугу от мужчин получал денежные средства, часть из которых тратилась на приобретение заранее оговоренных материальных ценностей для экс-чиновника, при содействии которого осуществлялось внесение их данных в систему "Шлях" под видом волонтеров, доставляющих гуманитарную помощь в Украину", — говорится в сообщении.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Пост Киевской областной прокуратуры. Фото: скриншот
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Пост Киевской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве СБУ задержала звукорежиссера известной радиостанции, который шпионил в пользу России.

Ранее заместителю главы КГГА Владимиру Прокопиву объявили подозрение в организации схемы переправки уклонистов за границу.

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