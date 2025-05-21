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На Киевщине горела Белоцерковская ТЭЦ — погибли люди

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Дата публикации 21 мая 2025 13:41
В Белой Церкви горела ТЭЦ - погибли работники
Пожар на Белоцерковской ТЭЦ. Фото: Крокус

В Белой Церкви в среду, 21 мая, произошел пожар на территории теплоэлектроцентрали. По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ на объекте вспыхнуло пламя, которое быстро распространилось на технические помещения.

Об этом сообщает телеканал "Крокус".

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Пожар на ТЭЦ. Фото: Крокус

На фото, которые появились в соцсетях, видно, как огонь охватил градирню ТЭЦ. Густой черный дым был виден за десятки километров.

Білоцерківська ТЕЦ пожежа
Дым поднимается от пожара. Фото: Крокус

Как сообщил корреспондент, пожар на Белоцерковской ТЭЦ удалось локализовать, однако без жертв не обошлось — погибли двое работников. Обстоятельства трагедии пока устанавливаются.

На месте работают следственно-оперативные группы и представители ГСЧС, которые выясняют причины возгорания.

Напомним, в Киеве местные жалуются на разрушение моста Патона. В КГГА объяснили, что происходит с конструкцией.

Также в Киеве, в Дарницком районе, недавно произошел инцидент — там прорвало трубу.

смерть пожар Киевская область ТЭЦ Белая Церковь
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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