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У Дарницькому районі Києва прорвало трубу — подробиці

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Дата публікації: 20 травня 2025 17:23
У Києві на Осокорках прорвало трубу — яка причина
Місце прориву тепломережі. Фото: Новини.LIVE

У Києві у вівторок, 20 травня, на житловому масиві Осокорки у Дарницькому районі, прорвало трубу. Це сталося поблизу дитячого садочку.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля.

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У соціальних мережах повідомляють, що внаслідок прориву труби з-під землі б'є фонтан з води висотою, як будинки. 

З'ясувалося, що інцидент трапився біля дитячого садочку на Осокорках. За даними "Київводоканалу", пошкодження тепломережі сталося внаслідок гідравлічних випробувань.

Відомо, що на місце події викликали рятувальну службу.

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Місце прориву тепломережі. Фото: Новини.LIVE
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Місце прориву труби. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, директор "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін повідомив, що у столиці мешканці заборгували 7 мільярдів гривень за опалення та гарячу воду.

У комунальному підприємстві також повідомили, як будуть стягувати кошти з боржників.

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Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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