У Києві на Осокорках прорвало трубу — яка причина

Місце прориву тепломережі. Фото: Новини.LIVE

У Києві у вівторок, 20 травня, на житловому масиві Осокорки у Дарницькому районі, прорвало трубу. Це сталося поблизу дитячого садочку.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля.

Реклама

Читайте також:

Прорив труби у Києві

У соціальних мережах повідомляють, що внаслідок прориву труби з-під землі б'є фонтан з води висотою, як будинки.

З'ясувалося, що інцидент трапився біля дитячого садочку на Осокорках. За даними "Київводоканалу", пошкодження тепломережі сталося внаслідок гідравлічних випробувань.

Відомо, що на місце події викликали рятувальну службу.

Місце прориву тепломережі. Фото: Новини.LIVE

Місце прориву труби. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, директор "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін повідомив, що у столиці мешканці заборгували 7 мільярдів гривень за опалення та гарячу воду.

У комунальному підприємстві також повідомили, як будуть стягувати кошти з боржників.