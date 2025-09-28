Обстріл Київщині 28 вересня — Росія зруйнувала будинок Марка Сергєєва

Російський обстріл Київської області. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Російські окупанти у ніч проти 28 вересня атакували Київщину. Зокрема, загарбники зруйнували будинок капелана-волонтера Марка Сергєєва.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Окупанти зруйнували будинок Марка Сергєєва

Сергєєв показав свій зруйнований будинок, куди влучила російська ракета.

"Сьогодні влучила частина ракети. Це мій будинок, там мої діти і милість Божа, що ми всі живі. Я насправді щасливий, що я живий, мої діти живі", — зазначив він.

За його словами, російський удар також зруйнував два автомобілі.

Також Сергєєв опублікував відео, яке зняв одразу після обстрілу.

Він одразу зайшов у кімнату дітей. На кадрах видно значні руйнування в помешканні.

Згодом в stories він показав, який вигляд має зруйнований будинок.

Instagram-stories Сергєєва. Фото: скриншот

