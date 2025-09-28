Відео
Україна
Головна Київ РФ зруйнувала будинок капелана-волонтера на Київщині — відео

РФ зруйнувала будинок капелана-волонтера на Київщині — відео

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 16:01
Обстріл Київщині 28 вересня — Росія зруйнувала будинок Марка Сергєєва
Російський обстріл Київської області. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Російські окупанти у ніч проти 28 вересня атакували Київщину. Зокрема, загарбники зруйнували будинок капелана-волонтера Марка Сергєєва.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Окупанти зруйнували будинок Марка Сергєєва

Сергєєв показав свій зруйнований будинок, куди влучила російська ракета.

"Сьогодні влучила частина ракети. Це мій будинок, там мої діти і милість Божа, що ми всі живі. Я насправді щасливий, що я живий, мої діти живі", — зазначив він.

За його словами, російський удар також зруйнував два автомобілі.

Також Сергєєв опублікував відео, яке зняв одразу після обстрілу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by marksergeev (@marksergeev)

Він одразу зайшов у кімнату дітей. На кадрах видно значні руйнування в помешканні.

Згодом в stories він показав, який вигляд має зруйнований будинок.

Instagram-stories Сергєєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE показали наслідки російського обстрілу Петропавлівської Борщагівки у ніч проти 28 вересня.

Крім того, ми підготували фоторепортаж з Соломʼянського району Києва, де російська ракета пошкодила багатоповерхівку та вбила дитину.

війна Україна Київська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
