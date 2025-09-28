Обстріл Київщині 28 вересня — Росія зруйнувала будинок Марка Сергєєва

РФ зруйнувала будинок капелана-волонтера на Київщині — відео
Російські окупанти у ніч проти 28 вересня атакували Київщину. Зокрема, загарбники зруйнували будинок капелана-волонтера Марка Сергєєва.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Окупанти зруйнували будинок Марка Сергєєва
Сергєєв показав свій зруйнований будинок, куди влучила російська ракета.
"Сьогодні влучила частина ракети. Це мій будинок, там мої діти і милість Божа, що ми всі живі. Я насправді щасливий, що я живий, мої діти живі", — зазначив він.
За його словами, російський удар також зруйнував два автомобілі.
Також Сергєєв опублікував відео, яке зняв одразу після обстрілу.
Він одразу зайшов у кімнату дітей. На кадрах видно значні руйнування в помешканні.
Згодом в stories він показав, який вигляд має зруйнований будинок.
