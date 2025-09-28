Обстріл Петропавлівської Борщагівки 28 вересня — які наслідки атаки РФ

Наслідки російського обстрілу Київщини 28 вересня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 28 вересня атакували Петропавлівську Борщагівку в Київській області. Внаслідок обстрілу зруйновано цілу вулицю.

Новини.LIVE побували на місці російського обстрілу.

Обстріл Петропавлівської Борщагівки 28 вересня

У Петропавлівській Борщагівці внаслідок російської атаки зруйновані оселі та побиті автомобілі. Крім того, на вулицях видно величезну кількість будівельного сміття.

Наразі комунальники разом з місцевими мешканцями розбирають завали.

Наслідки російського обстрілу Київської області. Фото: ДСНС

У ДСНС повідомляли, що значних руйнувань зазнав житловий комплекс. Крім того, є поранені.

Удар Росії по Київщині. Фото: ДСНС

Допис ДСНС. Фото: скриншот

