Главная Киев На Киевщине ликвидируют последствия массированной атаки — видео

На Киевщине ликвидируют последствия массированной атаки — видео

Дата публикации 28 сентября 2025 18:10
Обстрел Петропавловской Борщаговки 28 сентября — службы ликвидируют последствия
Последствия российского обстрела Киевской области 28 сентября. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 28 сентября нанесли массированный удар по Петропавловской Борщаговке Киевской области. Сейчас там продолжается ликвидация последствий атаки.

Новини.LIVE побывали на месте российского обстрела.

Обстрел Петропавловской Борщаговки 28 сентября

Российские захватчики атаковали Киевскую область дронами и ракетами.

Сейчас на месте обстрела работают все необходимые службы для ликвидации последствий обстрела. На кадрах можно увидеть сильные разрушения.

Известно, что в Петропавловской Борщаговке пострадали 19 человек. Там оккупанты повредили шесть многоквартирных домов.

Напомним, российская ракета разрушила дом волонтера и капеллана Марка Сергеева. Он показал последствия обстрела.

Известно, что в Петропавловской Борщаговке оккупанты разрушили целую улицу. В результате атаки России разрушены дома и разбиты машины.

война Украина Киевская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
