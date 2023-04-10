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На Київщині лунатимуть вибухи: працюють сапери

10 квітня 2023 12:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Сапери знищують вибухонебезпечні предмети. Фото: Уніан (ілюстративне)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Київська влада повідомила місцевих жителів про можливі вибухи в одному із районів міста. Це пов'язано зі знищенням вибухонебезпечних предметів у регіоні.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

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Як зазначили у відомстві, в області тривають планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

"Сьогодні, 10 квітня, у Бучанському районі підрозділи ДСНС знищуватимуть ВНП. Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.

У військовій адміністрації місцевих жителів закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, 10 квітня у центрі Києва прорвало теплотрасу. Вулицю заливає гарячою водою. Через аварію виник затор. 

Розпочато підготовку до ремонтних робіт. В адміністрації обіцяють, що фахівці планують завершити ремонтні роботи впродовж доби. 

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