На Київщині лунатимуть вибухи: працюють сапери

Сапери знищують вибухонебезпечні предмети. Фото: Уніан (ілюстративне)

Київська влада повідомила місцевих жителів про можливі вибухи в одному із районів міста. Це пов'язано зі знищенням вибухонебезпечних предметів у регіоні.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

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Як зазначили у відомстві, в області тривають планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

"Сьогодні, 10 квітня, у Бучанському районі підрозділи ДСНС знищуватимуть ВНП. Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.

У військовій адміністрації місцевих жителів закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, 10 квітня у центрі Києва прорвало теплотрасу. Вулицю заливає гарячою водою. Через аварію виник затор.

Розпочато підготовку до ремонтних робіт. В адміністрації обіцяють, що фахівці планують завершити ремонтні роботи впродовж доби.