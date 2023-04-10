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В Киевской области будут раздаваться взрывы: работают саперы

10 апреля 2023 12:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киевской области будут раздаваться взрывы: работают саперы
Саперы уничтожают взрывоопасные предметы. Фото: Униан (иллюстративный)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Киевские власти сообщили местным жителям о возможных взрывах в одном из районов города. Это связано с уничтожением взрывоопасных предметов в регионе.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Как отметили в ведомстве, в области продолжаются плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

"Сегодня, 10 апреля, в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут уничтожать ВНП. Поэтому в некоторых общинах области возможно слышать звуки взрывов", — говорится в сообщении.

В военной администрации местных жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, 10 апреля в центре Киева прорвало теплотрассу. Улицу заливает горячей водой. Из-за аварии возникла пробка.

Начата подготовка к ремонтным работам. В администрации обещают, что специалисты планируют завершить ремонтные работы в течение суток.

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