В Киевской области будут раздаваться взрывы: работают саперы

Саперы уничтожают взрывоопасные предметы. Фото: Униан (иллюстративный)

Киевские власти сообщили местным жителям о возможных взрывах в одном из районов города. Это связано с уничтожением взрывоопасных предметов в регионе.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Читайте также:

В каком районе могут раздаться взрывы

Как отметили в ведомстве, в области продолжаются плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

"Сегодня, 10 апреля, в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут уничтожать ВНП. Поэтому в некоторых общинах области возможно слышать звуки взрывов", — говорится в сообщении.

В военной администрации местных жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, 10 апреля в центре Киева прорвало теплотрассу. Улицу заливает горячей водой. Из-за аварии возникла пробка.

Начата подготовка к ремонтным работам. В администрации обещают, что специалисты планируют завершить ремонтные работы в течение суток.