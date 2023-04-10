В Киевской области будут раздаваться взрывы: работают саперы
Киевские власти сообщили местным жителям о возможных взрывах в одном из районов города. Это связано с уничтожением взрывоопасных предметов в регионе.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
В каком районе могут раздаться взрывы
Как отметили в ведомстве, в области продолжаются плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.
"Сегодня, 10 апреля, в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут уничтожать ВНП. Поэтому в некоторых общинах области возможно слышать звуки взрывов", — говорится в сообщении.
В военной администрации местных жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
Напомним, 10 апреля в центре Киева прорвало теплотрассу. Улицу заливает горячей водой. Из-за аварии возникла пробка.
Начата подготовка к ремонтным работам. В администрации обещают, что специалисты планируют завершить ремонтные работы в течение суток.