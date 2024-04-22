На Київщині мікроавтобус провалився під землю через обвал асфальту, є загиблі
На Київщині поблизу села Олива сталася смертельна ДТП вранці, 22 квітня. За даними ДСНС, мікроавтобус, у салоні якого перебували дев'ять людей, провалився у провалля.
Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій.
ДТП на Київщині 22 квітня
Зазначається, що аварія сталася на трасі Іванків-Радомишль. У селі Пісківка транспортний засіб віз людей на роботу, але на шляху провалився під землю через обвал дороги.
Прибувши на місце події, рятувальники розпочали процес деблокування. У процесі виявили двох загиблих людей, ще семеро — у тяжкому стані.
Нагадаємо, 21 квітня в Оболонському районі Києва нетверезий водій на автомобілі марки BMW збив двох людей. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка, інша особа з тілесними ушкодженнями перебуває в лікарні.
Також ми писали, що в Київській області поблизу Гостомеля 18 квітня сталася масштабна ДТП. Фургон врізався у паливозаправник, який, вочевидь, повертав ліворуч.
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