На Київщині мікроавтобус провалився під землю через обвал асфальту, є загиблі

Наслідки ДТП. Фото: ДСНС

На Київщині поблизу села Олива сталася смертельна ДТП вранці, 22 квітня. За даними ДСНС, мікроавтобус, у салоні якого перебували дев'ять людей, провалився у провалля.

Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій.

Читайте також:

ДТП на Київщині 22 квітня

Зазначається, що аварія сталася на трасі Іванків-Радомишль. У селі Пісківка транспортний засіб віз людей на роботу, але на шляху провалився під землю через обвал дороги.

Прибувши на місце події, рятувальники розпочали процес деблокування. У процесі виявили двох загиблих людей, ще семеро — у тяжкому стані.

Наслідки ДТП. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 21 квітня в Оболонському районі Києва нетверезий водій на автомобілі марки BMW збив двох людей. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка, інша особа з тілесними ушкодженнями перебуває в лікарні.

Також ми писали, що в Київській області поблизу Гостомеля 18 квітня сталася масштабна ДТП. Фургон врізався у паливозаправник, який, вочевидь, повертав ліворуч.