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На Київщині мікроавтобус провалився під землю через обвал асфальту, є загиблі

22 квітня 2024 11:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині мікроавтобус провалився під землю через обвал асфальту, є загиблі
Наслідки ДТП. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Київщині поблизу села Олива сталася смертельна ДТП вранці, 22 квітня. За даними ДСНС, мікроавтобус, у салоні якого перебували дев'ять людей, провалився у провалля. 

Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій. 

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Зазначається, що аварія сталася на трасі Іванків-Радомишль. У селі Пісківка транспортний засіб віз людей на роботу, але на шляху провалився під землю через обвал дороги. 

Прибувши на місце події, рятувальники розпочали процес деблокування. У процесі виявили двох загиблих людей, ще семеро — у тяжкому стані. 

Провал мікроавтобуса під землю
Наслідки ДТП. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 21 квітня в Оболонському районі Києва нетверезий водій на автомобілі марки BMW збив двох людей. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка, інша особа з тілесними ушкодженнями перебуває в лікарні.

Також ми писали, що в Київській області поблизу Гостомеля 18 квітня сталася масштабна ДТП. Фургон врізався у паливозаправник, який, вочевидь, повертав ліворуч. 

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