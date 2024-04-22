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В Киевской области микроавтобус провалился под землю из-за обвала асфальта, есть погибшие

22 апреля 2024 11:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киевской области микроавтобус провалился под землю из-за обвала асфальта, есть погибшие
Последствия ДТП. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киевской области возле села Олива произошло смертельное ДТП утром, 22 апреля. По данным ГСЧС, микроавтобус, в салоне которого находились девять человек, провалился в пропасть.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что авария произошла на трассе Иванков-Радомышль. В селе Песковка транспортное средство вез людей на работу, но по пути провалился под землю из-за обвала дороги.

Прибыв на место происшествия, спасатели приступили к процессу деблокирования. В процессе обнаружили двух погибших людей, еще семеро — в тяжелом состоянии.

Провал микроавтобуса под землю
Последствия ДТП. Фото: ГСЧС

Напомним, 21 апреля в Оболонском районе Киева нетрезвый водитель на автомобиле марки BMW сбил двух человек. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина, другой человек с телесными повреждениями находится в больнице.

Также мы писали, что в Киевской области вблизи Гостомеля 18 апреля произошло масштабное ДТП. Фургон врезался в топливозаправщик, который, очевидно, поворачивал налево.

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Киев
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