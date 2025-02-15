На Київщині знайшли уламки ворожого БпЛА на льоду водойми

Безпілотник на льоду. Фото: ДСНС України

У Київській області рятувальники дістали з криги уламки безпілотника типу "Гербера". Про небезпечну знахідку їх попередили місцеві.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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На Київщині місцеві жителі виявили підозрілий об'єкт на поверхні замерзлої водойми, розташованої приблизно за 300 метрів від берега. Про знахідку вони негайно повідомили рятувальникам.

Дрон на кризі. Фото: ДСНС України

Рятувальник відтягує дрон з криги. Фото: ДСНС України

На місце події прибули водолази-сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Після обстеження стало зрозуміло, що на льоду лежать уламки безпілотного літального апарата "Гербера". За попередніми даними, вони не становили загрози.

Фахівці дістали залишки БпЛА з водойми, витягли їх на берег та передали відповідним спеціалістам для подальшого аналізу.

Нагадаємо, нещодавно Росія завдала удару дроном по саркофагу зруйнованого четвертого енергоблока ЧАЕС. Головний інженер Чорнобильської атомної електростанції Олександр Тітарчук заявив, що є загроза витоку радіації. Попри це, фахівці наразі не фіксують змін у радіаційному фоні.