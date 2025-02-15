На Киевщине нашли обломки вражеского БпЛА на льду водоема

Беспилотник на льду. Фото: ГСЧС Украины

В Киевской области спасатели достали изо льда обломки беспилотника типа "Гербера". Об опасной находке их предупредили местные.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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В Киевской области местные жители обнаружили подозрительный объект на поверхности замерзшего водоема, расположенного примерно в 300 метрах от берега. О находке они немедленно сообщили спасателям.

Дрон на льду. Фото: ГСЧС Украины

Спасатель оттягивает дрон со льда. Фото: ГСЧС Украины

На место происшествия прибыли водолазы-саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. После обследования стало понятно, что на льду лежат обломки беспилотного летательного аппарата "Гербера". По предварительным данным, они не представляли угрозы.

Специалисты достали остатки БпЛА из водоема, вытащили их на берег и передали соответствующим специалистам для дальнейшего анализа.

Напомним, недавно Россия нанесла удар дроном по саркофагу разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС. Главный инженер Чернобыльской атомной электростанции Александр Титарчук заявил, что есть угроза утечки радиации. Несмотря на это, специалисты пока не фиксируют изменений в радиационном фоне.