У Києві затримали агента ФСБ: він готував для РФ 148 Starlink

Служба безпеки України. Ілюстративне фото: facebook.com/soc.a.team

Служба безпеки України затримала в Києві 18-річного агента ФСБ, який задля збагачення намагався зареєструвати та активувати для російської спецслужби 148 супутникових терміналів Starlink. Їх планували використовувати для забезпечення бойових операцій російських військ у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомила СБУ, передає Новини.LIVE.

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Агент ФСБ намагався активувати 148 Starlink для Росії

Повідомляється, що контррозвідка СБУ запобігла реєстрації однієї з найбільших партій супутникових терміналів Starlink, які намагалися оформити для потреб російської спецслужби.

"Як з’ясувало розслідування, вороже завдання виконував завербований ФСБ 18-річний колишній студент столичного коледжу. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли після навчання на електрозварника почав шукати "швидкі" заробітки у Телеграм-каналах. В одному з чатів на нього вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на обіцянку "легких" грошей", — повідомило СБУ.

Відомо, що після вербування хлопець почав виконувати завдання куратора. Пізніше він оформив 15 терміналів Starlink, використовуючи паспортні дані своїх родичів і знайомих. Згодом 18-річний агент підготував фіктивні персональні дані для реєстрації ще 133 пристроїв.

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Правоохоронці заблокували оформлені пристрої. Їхні реєстраційні дані затриманий уже встиг передати своєму куратору з Росії через месенджер.

А згодом контррозвідники СБУ задокументували діяльність агента та затримали поблизу поштового відділення "на гарячому", де він планував активувати нову партію Starlink.

Під час обшуків у фігуранта вилучили кілька смартфонів із доказами співпраці з російською спецслужбою задля "легких грошей".

Своєчасне втручання представників СБУ зірвало плани ворога щодо використання терміналів проти України.

Листування агента з росіянином. Фото: СБУ

Листування фігуранта справи з представником ФСБ. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує затриманому

"Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться в джерелі.

Затриманий. Фото: СБУ

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