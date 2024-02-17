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На Київщині патрульні врятували дівчинку, яка замкнулася у будинку

17 лютого 2024 01:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Київщині патрульні врятували дівчинку, яка замкнулася у будинку
Патрульний з врятованою дитиною та її мамою. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Київській області правоохоронці передали матері маленьку донечку, яка зачинилася у будинку. Дитина випадково замкнула двері, коли мама вийшла з будинку.

Цю історію розповіли у пресслужбі Національної поліції.

Дівчинка випадково замкнулася в хаті

"Жінка на хвилину вийшла з будинку, як її 3-річна дитина зачинила двері зсередини. Також в будинку перебувала 85-річна бабуся, яка через стан здоров'я не могла зарадити ситуації", — розповіли в поліції.

Маленька Віка дуже злякалася. Вона плакала та кликала маму. 

Жінка звернулася за допомогою до поліцейських. Патрульні Віталій Лопата та Роман Пономаренко відреагували на виклик та оперативно відчинили вікно в будинку.

Після цього поліцейські змогли передати дитину мамі. Дівчинка не постраждала.

Раніше ми розповідали, що лікарі-ендоскопісти з Київщини врятували життя хлопчику, який проковтнув бойовий патрон. Проте, як боєприпас потрапив до шлунково-кишкового тракту, Богдан досі пояснити не може.

У Харкові жінка залишила свою доньку саму в квартирі на 12-му поверсі без їжі та води. Горе-матір судитимуть, і їй загрожує позбавлення волі до двох років.

Київ
поліція
Україна
Київська область
дитина

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