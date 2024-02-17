На Київщині патрульні врятували дівчинку, яка замкнулася у будинку

Патрульний з врятованою дитиною та її мамою. Фото: скриншот

У Київській області правоохоронці передали матері маленьку донечку, яка зачинилася у будинку. Дитина випадково замкнула двері, коли мама вийшла з будинку.

Цю історію розповіли у пресслужбі Національної поліції.

Дівчинка випадково замкнулася в хаті

"Жінка на хвилину вийшла з будинку, як її 3-річна дитина зачинила двері зсередини. Також в будинку перебувала 85-річна бабуся, яка через стан здоров'я не могла зарадити ситуації", — розповіли в поліції.

Маленька Віка дуже злякалася. Вона плакала та кликала маму.

Жінка звернулася за допомогою до поліцейських. Патрульні Віталій Лопата та Роман Пономаренко відреагували на виклик та оперативно відчинили вікно в будинку.

Після цього поліцейські змогли передати дитину мамі. Дівчинка не постраждала.

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