В Киевской области патрульные спасли девочку, которая заперлась в доме

Патрульный со спасенным ребенком и его мамой. Фото: скриншот

В Киевской области правоохранители передали матери маленькую дочь, закрывшуюся в доме. Ребенок случайно запер дверь, когда мама вышла из дома.

Эту историю рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

Девочка случайно заперлась в доме

"Женщина на минуту вышла из дома, как ее 3-летний ребенок закрыл дверь изнутри. Также в доме находилась 85-летняя бабушка, которая из-за состояния здоровья не могла помочь ситуации", — рассказали в полиции.

Маленькая Вика очень испугалась. Она плакала и звала маму.

Женщина обратилась за помощью к полицейским. Патрульные Виталий Лопата и Роман Пономаренко отреагировали на вызов и оперативно открыли окно дома.

После этого полицейские смогли передать ребенка маме. Девочка не пострадала.

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