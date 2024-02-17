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В Киевской области патрульные спасли девочку, которая заперлась в доме

17 февраля 2024 01:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киевской области патрульные спасли девочку, которая заперлась в доме
Патрульный со спасенным ребенком и его мамой. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киевской области правоохранители передали матери маленькую дочь, закрывшуюся в доме. Ребенок случайно запер дверь, когда мама вышла из дома.

Эту историю рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

Девочка случайно заперлась в доме

"Женщина на минуту вышла из дома, как ее 3-летний ребенок закрыл дверь изнутри. Также в доме находилась 85-летняя бабушка, которая из-за состояния здоровья не могла помочь ситуации", — рассказали в полиции.

Маленькая Вика очень испугалась. Она плакала и звала маму.

Женщина обратилась за помощью к полицейским. Патрульные Виталий Лопата и Роман Пономаренко отреагировали на вызов и оперативно открыли окно дома.

После этого полицейские смогли передать ребенка маме. Девочка не пострадала.

Ранее мы рассказывали, что врачи-эндоскописты из Киевщины спасли жизнь мальчику, проглотившему боевой патрон. Однако, как боеприпас попал в желудочно-кишечный тракт, Богдан до сих пор объяснить не может.

В Харькове женщина оставила свою дочь в квартире на 12-м этаже без еды и воды. Горе-матерь будут судить, и ей грозит лишение свободы до двух лет.

Киев
полиция
Украина
Киевская область
ребенок

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