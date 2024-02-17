В Киевской области патрульные спасли девочку, которая заперлась в доме
В Киевской области правоохранители передали матери маленькую дочь, закрывшуюся в доме. Ребенок случайно запер дверь, когда мама вышла из дома.
Эту историю рассказали в пресс-службе Национальной полиции.
Девочка случайно заперлась в доме
"Женщина на минуту вышла из дома, как ее 3-летний ребенок закрыл дверь изнутри. Также в доме находилась 85-летняя бабушка, которая из-за состояния здоровья не могла помочь ситуации", — рассказали в полиции.
Маленькая Вика очень испугалась. Она плакала и звала маму.
Женщина обратилась за помощью к полицейским. Патрульные Виталий Лопата и Роман Пономаренко отреагировали на вызов и оперативно открыли окно дома.
После этого полицейские смогли передать ребенка маме. Девочка не пострадала.
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