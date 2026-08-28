На Київщині перекрили рух транспорту по частині Житомирської траси

Термінова новина

У Київській області перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці автодороги М-06 Київ — Чоп. Обмеження діють в обох напрямках на відрізку від 15-го до 32-го кілометра траси. Про це повідомила поліція Києва.

Про це повідомила Поліція Київщини, передає Новини.LIVE.

Реклама

Де саме обмежили рух

Рух транспорту перекрито на ділянці М-06 у межах 15–32 км. Обмеження стосуються всіх транспортних засобів та діють в обох напрямках.

Водіям радять враховувати ситуацію під час планування маршруту та заздалегідь обирати альтернативні шляхи.

Новина доповнюється...