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Главная Киев В Киевской области перекрыли движение транспорта на участке Житомирской трассы

В Киевской области перекрыли движение транспорта на участке Житомирской трассы

Ua ru
28 августа 2026 21:48
В Киевской области перекрыли движение транспорта на участке Житомирской трассы
Срочная новость

В Киевской области перекрыли движение всех транспортных средств на участке автодороги М-06 «Киев — Чоп». Ограничения действуют в обоих направлениях на участке от 15-го до 32-го километра трассы. Об этом сообщила полиция Киева.

Об этом сообщила полиция Киевской области, передает Новини.LIVE.

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Где именно ограничили движение

Движение транспорта перекрыто на участке М-06 в пределах 15–32 км. Ограничения касаются всех транспортных средств и действуют в обоих направлениях.

Водителям рекомендуется учитывать ситуацию при планировании маршрута и заранее выбирать альтернативные пути.

Новость дополняется...

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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