В Киевской области перекрыли движение транспорта на участке Житомирской трассы
Ua ru
28 августа 2026 21:48
Срочная новость
В Киевской области перекрыли движение всех транспортных средств на участке автодороги М-06 «Киев — Чоп». Ограничения действуют в обоих направлениях на участке от 15-го до 32-го километра трассы. Об этом сообщила полиция Киева.
Об этом сообщила полиция Киевской области, передает Новини.LIVE.
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Где именно ограничили движение
Движение транспорта перекрыто на участке М-06 в пределах 15–32 км. Ограничения касаются всех транспортных средств и действуют в обоих направлениях.
Водителям рекомендуется учитывать ситуацию при планировании маршрута и заранее выбирать альтернативные пути.
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