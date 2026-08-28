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Головна Київ Під ударом склади та цивільні обʼєкти: РФ продовжує бити по Київщині

Під ударом склади та цивільні обʼєкти: РФ продовжує бити по Київщині

Ua ru
28 серпня 2026 21:03
Атака РФ на Київщину 28 серпня: пошкоджені склади та цивільні об'єкти
На Київщині горять склади. Фото: кадр із відео

Російські війська другий день поспіль атакують Київ та Київську область. Під ударом опинились логістичні склади та цивільні об'єкти. У Бориспільському районі внаслідок обстрілу поранено чоловіка, який отримав осколкове поранення та був доправлений до лікарні.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Атака РФ на Київщину триває два дні поспіль

Росія атакувала Київщину, внаслідок чого чоловік отримав осколкове поранення та наразі перебуває в місцевій лікарні, де медики надають йому необхідну допомогу.

Ткаченко зазначив, що російська атака на Київщину триває. Під ударом опинилися склади, приватні будинки та інші цивільні об’єкти.

Начальник Київської міської військової адміністрації закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.

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Під ударом склади та цивільні обʼєкти: РФ продовжує бити по Київщині - фото 1
Допис Тимура Ткаченка. Скріншот: Telegram

Також місцеві Telegram-канали повідомляють про сильну пожежу на Житомирські трасі, поки що не відомо, чи пов'язано це з російською атакою.

Під ударом склади та цивільні обʼєкти: РФ продовжує бити по Київщині - фото 2
Пожежа на Житомирські трасі. Фото: кадр із відео

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що у Вишневому після російської атаки поруч із житловим комплексом утворилося масштабне воронкоподібне заглиблення. Вибухова хвиля пошкодила та знищила десятки автомобілів, а територію навколо будинків засипало уламками скла.

Новини.LIVE повідомляли, що у п’ятницю зранку, 28 серпня, російські війська вкотре завдали удару по Київській області. Внаслідок атаки в Бучанському районі загинула людина, ще двоє мешканців області постраждали. У Бучанському районі один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Ще одна жінка у Фастівському районі травмувалася — вона отримала порізи руки.

Київ Київська область війна в Україні атака Тимур Ткаченко
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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