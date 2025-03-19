На Київщині сталася смертельна ДТП — водій авто був п'яний

Велосипед. Фото: Нацполіція

У Київській області у вівторок, 18 березня, сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі сполученням місто Васильків — село Глеваха. Водій авто на смерть збив велосипедиста, який рухався в попутному напрямку.

Про це повідомила пресслужба Поліції Київщини у Telegram у середу, 19 березня.

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Правоохоронці встановили, що аварія сталася вчора близько 18:47. На трасі 38-річний водій автомобіля Volkswagen Passat здійснив наїзд на чоловіка, який рухався попереду в попутному напрямку на велосипеді "Україна". У велосипедиста не було світловідбивних елементів, внаслідок ДТП 72-річний чоловік загинув на місці.

Автомобіль. Фото: Нацполіція

Було з'ясовано, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння — пристрій "Драгер" показав 2.61 проміле.

Зазначимо, що в Україні максимальна допустима норма алкоголю в крові — 0,2 проміле.

Результати проходження драгера. Фото: Нацполіція

Слідчі розпочали кримінальне провадження за даним фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують в стані сп'яніння.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, вчора у Голосіївському районі Києва авто зіткнулося з металевою огорожею, внаслідок чого водій загинув на місці.

Також днями у Київській області автомобіль Mitsubishi зіштовхнувся з маршруткою, внаслідок чого постраждали пасажири.