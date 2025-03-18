У Києві сталася смертельна ДТП — поліція розслідує справу

ДТП в Києві. Фото: поліція Києва

У вівторок, 18 березня, вдень, близько 14:20, у Голосіївському районі Києва сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода. Водій загинув на місці.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Що відомо про аварію у Києві

На Столичному шосе водій автомобіля Lexus, рухаючись у третій смузі, втратив контроль над керуванням. Машина врізалася у металевий відбійник і перекинулася.

Аварія в Києві. Фото: поліція Києва

У результаті аварії 40-річний водій загинув на місці, а його 22-річний пасажир отримав тяжкі травми. Медики намагалися врятувати постраждалого, однак дорогою до лікарні він помер.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

А напередодні у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої є постраждалі.

Також ми писали, що у Києві на Музейному провулку на Печерську три автомобілі опинилися в проваллі.