У Києві сталася смертельна ДТП — поліція розслідує справу
У вівторок, 18 березня, вдень, близько 14:20, у Голосіївському районі Києва сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода. Водій загинув на місці.
Про це повідомляє поліція Києва.
Що відомо про аварію у Києві
На Столичному шосе водій автомобіля Lexus, рухаючись у третій смузі, втратив контроль над керуванням. Машина врізалася у металевий відбійник і перекинулася.
У результаті аварії 40-річний водій загинув на місці, а його 22-річний пасажир отримав тяжкі травми. Медики намагалися врятувати постраждалого, однак дорогою до лікарні він помер.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
А напередодні у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої є постраждалі.
Також ми писали, що у Києві на Музейному провулку на Печерську три автомобілі опинилися в проваллі.
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