На Киевщине произошло смертельное ДТП - водитель авто был пьян

Велосипед. Фото: Нацполиция

В Киевской области во вторник, 18 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге сообщением город Васильков — село Глеваха. Водитель авто насмерть сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевщины в Telegram в среду, 19 марта.

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Правоохранители установили, что авария произошла вчера около 18:47. На трассе 38-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на мужчину, который двигался впереди в попутном направлении на велосипеде "Украина". У велосипедиста не было светоотражающих элементов, в результате ДТП 72-летний мужчина погиб на месте.

Автомобиль. Фото: Нацполиция

Было выяснено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — устройство "Драгер" показало 2.61 промилле.

Отметим, что в Украине максимальная допустимая норма алкоголя в крови — 0,2 промилле.

Результаты прохождения драгера. Фото: Нацполиция

Следователи начали уголовное производство по данному факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими в состоянии опьянения.

Скриншот поста полиции

Напомним, вчера в Голосеевском районе Киева авто столкнулось с металлическим ограждением, в результате чего водитель погиб на месте.

Также на днях в Киевской области автомобиль Mitsubishi столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадали пассажиры.