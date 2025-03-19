На Киевщине произошло смертельное ДТП - водитель авто был пьян

На Киевщине пьяный водитель сбил велосипедиста насмерть
В Киевской области во вторник, 18 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге сообщением город Васильков — село Глеваха. Водитель авто насмерть сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевщины в Telegram в среду, 19 марта.
Смертельное ДТП на Киевщине
Правоохранители установили, что авария произошла вчера около 18:47. На трассе 38-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на мужчину, который двигался впереди в попутном направлении на велосипеде "Украина". У велосипедиста не было светоотражающих элементов, в результате ДТП 72-летний мужчина погиб на месте.
Было выяснено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — устройство "Драгер" показало 2.61 промилле.
Отметим, что в Украине максимальная допустимая норма алкоголя в крови — 0,2 промилле.
Следователи начали уголовное производство по данному факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими в состоянии опьянения.
Напомним, вчера в Голосеевском районе Киева авто столкнулось с металлическим ограждением, в результате чего водитель погиб на месте.
Также на днях в Киевской области автомобиль Mitsubishi столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадали пассажиры.
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