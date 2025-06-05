На Киевщине произошел взрыв гранаты — пострадали три человека

На Киевщине взорвали гранату — пострадали три человека
В Киевской области на Белоцерковщине произошел взрыв. В результате инцидента пострадали три человека, которых госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Telegram в четверг, 5 июня.
Взрыв гранаты на Киевщине
Правоохранители получили сообщение о взрыве на одной из улиц города Сквира. На место инцидента прибыли патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
"Установлено, что в результате взрыва, вероятно гранаты, три человека госпитализированы с телесными повреждениями в больницу. Фигурант задержан на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства происшествия. После этого будет дана правовая квалификация.
Напомним, в Житомире мужчина бросил гранату в людей, в результате чего ранения получили шесть человек.
Ранее в Киеве в одной из квартир сдетонировала граната. Медики госпитализировали 41-летнего мужчину.
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