На Киевщине произошел взрыв гранаты — пострадали три человека

Правоохранители. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киевской области на Белоцерковщине произошел взрыв. В результате инцидента пострадали три человека, которых госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Telegram в четверг, 5 июня.

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Правоохранители получили сообщение о взрыве на одной из улиц города Сквира. На место инцидента прибыли патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

"Установлено, что в результате взрыва, вероятно гранаты, три человека госпитализированы с телесными повреждениями в больницу. Фигурант задержан на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства происшествия. После этого будет дана правовая квалификация.

Пост полиции Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, в Житомире мужчина бросил гранату в людей, в результате чего ранения получили шесть человек.

Ранее в Киеве в одной из квартир сдетонировала граната. Медики госпитализировали 41-летнего мужчину.