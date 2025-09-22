Підприємець крав гроші на будівництві модульних будинків на Київщині

Правоохоронці викрили підприємця на заволодінні грошима. Ілюстративне фото: Київська обласна прокуратура

Директор приватного товариства, що будувало модульні будинки на Київщині, вкрав гроші благодійного фонду. Прокуратура повідомила йому про підозру у заволодінні грошима.

Про це інформує Київська міська прокуратура у понеділок, 22 вересня.

Викриття підприємця. Фото: Київська міська прокуратура

Директор підприємства вкрав гроші у благодійного фонду

Повідомляється, що прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у заволодінні грошима благодійного фонду директору приватного товариства, що будувало модульні будинки у с. Мощун на Київщині.

Як відомо, будинки мали стати тимчасовим житлом для людей, які втратили домівки внаслідок руйнувань Київщини російськими окупантами.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлення модульних будинків. Фото: Київська міська прокуратура

Встановлено, що благодійний фонд у 2022 році замовив та оплатив виготовлення та встановлення 10 модульних будинків. Гроші — 10,4 млн гривень, виконавцю робіт перерахували у повному обсязі заздалегідь.

Однак приватне товариство встановило лише 3 будинки, а решту зобов’язань не виконало. Так, житло для мешканців Мощуна мали облаштувати до кінця 2022 року, втім будинки не встановили й досі.

Згідно з висновками експерта, благодійній організації завдано збитків на майже 4 млн гривень.

Встановлення модульних будинків. Фото: Київська міська прокуратура

Зауважимо, що раніше прокурори вже повідомили про підозру керівнику товариства, яке мало влаштувати фундаменти, септики та водопровід для цих будинків. Його підозрюють у завищені цін та обсягів виконаних робіт. Відповідно до висновків експертиз, благодійній організації діями цього підприємця завдано збитків на майже 470 тис. гривень.

Скриншот повідомлення прокуратури/Facebook

