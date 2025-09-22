Видео
Обвиняемый в убийстве подростка на фуникулере получил приговор
На Киевщине предприниматель украл деньги благотворительного фонда

На Киевщине предприниматель украл деньги благотворительного фонда

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 16:30
Предприниматель воровал деньги на строительстве модульных домов на Киевщине
Правоохранители разоблачили предпринимателя на завладении деньгами. Иллюстративное фото: Киевская областная прокуратура

Директор частного общества, которое строило модульные дома на Киевщине, украл деньги благотворительного фонда. Прокуратура сообщила ему о подозрении в завладении деньгами.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура в понедельник, 22 сентября.

Читайте также:
Прокуратура корупція
Разоблачение предпринимателя. Фото: Киевская городская прокуратура

Директор предприятия украл деньги у благотворительного фонда

Сообщается, что прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в завладении деньгами благотворительного фонда директору частного общества, которое строило модульные дома в с. Мощун Киевской области.

Как известно, дома должны были стать временным жильем для людей, которые потеряли дома в результате разрушений Киевщины российскими оккупантами.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Корупція Київ
Установка модульных домов. Фото: Киевская городская прокуратура

Установлено, что благотворительный фонд в 2022 году заказал и оплатил изготовление и установку 10 модульных домов. Деньги - 10,4 млн гривен, исполнителю работ перечислили в полном объеме заранее.

Однако частное общество установило только 3 дома, а остальные обязательства не выполнило. Так, жилье для жителей Мощуна должны были обустроить до конца 2022 года, впрочем дома не установили до сих пор.

Согласно выводам эксперта, благотворительной организации нанесен ущерб на почти 4 млн гривен.

Корупція
Установка модульных домов. Фото: Киевская городская прокуратура

Заметим, что ранее прокуроры уже сообщили о подозрении руководителю общества, которое должно было устроить фундаменты, септики и водопровод для этих домов. Его подозревают в завышении цен и объемов выполненных работ. Согласно выводам экспертиз, благотворительной организации действиями этого предпринимателя нанесен ущерб почти 470 тыс. гривен.

Корупція
Скриншот сообщения прокуратуры/Facebook

Недавно мы сообщали, что в Киеве правоохранители разоблачили мошенническую схему наживы на гуманитарной помощи, предназначенной для Вооруженных сил Украины.

Также мы информировали, что в Киеве разоблачили бывшего топ-налоговика, который создал "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 млрд грн.

коррупция Киевская область прокуратура наказание война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
