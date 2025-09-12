У Києві ліквідували шахрайську схему з продажу автівок для армії

Заарештована жінка. Фото: Національна поліція України

У Києві в п'ятницю, 12 вересня, правоохоронці викрили шахрайську схему наживи на гуманітарній допомозі, призначеній для Збройних сил України. Представниця одного з благодійних фондів намагалася за 14 тисяч доларів продати три автомобілі, ввезені з-за кордону для військових.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Реклама

Читайте також:

Благодійниця продавала автомобілі, які були призначені ЗСУ

Правоохоронці задокументували, що жінка шукала покупців через оголошення на онлайн-платформах та в окремій спільноті в соціальній мережі, де рекламувала автівки.

Готівка. Фото: Національна поліція України

Затримання підозрюваної. Фото: Національна поліція України

"Умови продажу та ціну авто обговорювала під час особистих зустрічей та листувань із "клієнтами". А після отримання обумовленої суми оформлювала необхідні документи та передавала машину новому власнику", — повідомили в поліції.

Кошти, які отримала підозрювана. Фото: Нацполіція України

Зловмисницю затримали одразу після оформлення продажу та отримання грошей. Їй вже оголошено підозру. За незаконний бізнес на гуманітарних автомобілях для ЗСУ жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до семи років.

Нагадаємо, у Києві нещодавно викрили колишнього посадовця Податкової служби, який влаштував схему з легалізації незаконних коштів.

Окрім того, в столиці викрили керівника компанії, яка здійснювала ремонт доріг, на несплаті податків у кілька десятків мільйонів гривень.