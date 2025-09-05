У Києві викрили конвертцентр ексзаступника голови ДФС

Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

У Києві співробітники Служби безпеки України викрили колишнього топподатківця, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд грн. Йдеться про колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України.

Про це повідомили пресслужби СБУ та Київської міської прокуратури в Telegram у пʼятницю, 5 вересня.

"Відмивання" грошей в Києві

У матеріалах справи йдеться, що протягом 2023-2025 років фігуранти схеми "відмили" понад 1,5 млрд грн. Більшість коштів було вкрадено з держбюджету.

Затримання фігурантів. Фото: СБУ

Колишній топподатківець під виглядом адвоката організував "конвертаційний центр" та залучив ще чотирьох спільників. Серед них двоє бухгалтерів, а також керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням грошей у готівку.

Працівники СБУ затримують фігурантів. Фото: скриншот

Головними клієнтами "конвертаційного центру" були представники комерційних компаній, які виконували підрядні роботи та надавали послуги для бюджетних організацій, намагаючись незаконно привласнити державні кошти. Для маскування тіньових фінансових схем організатори створили десятки підконтрольних компаній, більшість із яких існували лише формально.

Листування, знайдене в телефоні фігуранта. Фото: СБУ

Листування в телефоні фігуранта. Фото: СБУ

Для реалізації злочину фігуранти орендували офісне приміщення в Києві, де проводили зустрічі з клієнтами та зберігали тіньові документи.

"Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, компʼютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази "схеми", — йдеться у повідомленні.

Фігурантки схеми. Фото: Київська міська прокуратура

У прокуратурі зазначили, що з липня 2024-го по травень 2025 року на рахунки одного з підприємств, підконтрольних цій групі, надійшло 127 млн грн за нібито поставку товарів, виконання робіт чи надання послуг. Водночас директор та бухгалтери, які діяли під керівництвом організатора схеми, не відобразили ці операції у звітних деклараціях з ПДВ.

"Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій на суму у 21 млн грн. Надалі ці гроші, одержані злочинним шляхом, перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств як оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто таким чином ці гроші легалізували", — йдеться у повідомленні.

Затримання зловмисників. Фото: Київська міська прокуратура

Покарання фігурантам

Правоохоронці затримали пʼятьох фігурантів схеми. Їм готується оголошення підозри за двома статтями КК України:

ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Правопорушникам загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

