Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині підприємство забруднило землі небезпечними відходами — справу розгляне суд arrow

На Київщині підприємство забруднило землі небезпечними відходами — справу розгляне суд

23 серпня 2024 03:30
Чекарьова Марія - редактор
Підприємство Київської області забруднило небезпечними відходами 1,3 гектара землі
Звалище відходів. Фото: Нацполіція України
Чекарьова Марія - редактор

У Київській області підприємство забруднило 1,3 гектара земельних ділянок. Це завдало довкіллю регіону шкоди на суму понад мільйон гривень. Наразі правоохоронці завершили розслідування щодо керівника філії цього підприємства та скерували позов до суду.

Про це в четвер, 22 серпня, повідомили в Національній поліції України.

Читайте також:

Що відомо про забруднення довкілля підприємством

За даними правоохоронців, керівнику підприємства платили за утилізацію побічних продуктів тваринного походження та переробку простроченого продовольства в корм для тварин і добрива, але свої обов'язки він не виконував. Гнилісні відходи не утилізували, а просто складали або закопували на території лісових угідь, фермерських господарств та інших підприємств регіону.

На Київщині підприємство забруднило довкілля небезпечними відходами
Звалище відходів. Фото: Нацполіція України

"Унаслідок злочинної діяльності спричинено псування ґрунтів та накопичення в них небезпечних речовин. Це може призвести до загибелі тваринного та рослинного світу, а також до захворювань людей внаслідок потрапляння отрути в підземні води та місцеві ріки", — йдеться в повідомленні Нацполіції.

Підприємство в Київській області завдало довкіллю збитків на суму понад мільйон гривень
Відходи, які підприємство залишило просто неба. Фото: Нацполіція України

Аби відшкодувати збитки, яких зазнало довкілля, представники Державної екологічної інспекції Столичного округу звернулися з позовом до суду.

Також важливі новини дня по темі:

Київська область небезпечні відходи підприємства забруднення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:30 На Київщині підприємство забруднило землі небезпечними відходами — справу розгляне суд

03:29 Верховна Рада спростила торгівлю між Україною та Великобританією — як це допоможе економіці

02:42 У небі над німецькою АЕС помітили безпілотники — є підозріння, що це розвідувальні БпЛА Росії

01:54 У Ярослави Магучіх чергове "золото" — на яку висоту олімпійська чемпіонка стрибнула цього разу

01:40 Удар по Козачій Лопані на Харківщині — під завалами виявили тіла двох жінок

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

01:32 На Полтавщині п'яний водій намагався підкупити поліцейських — як його покарав суд

01:30 Звільнення у запас та відставку — в чому різниця

01:15 США надішлють Україні зброї на 125 мільйонів — що входитиме в черговий пакет допомоги

00:58 На Черкащині прогриміла низка вибухів — що відомо про атаку

00:42 Звільнення Харківщини не пов'язано з Курщиною — Жорін з 3-ї ОШБр розповів про ситуацію на фронті

03:30 На Київщині підприємство забруднило землі небезпечними відходами — справу розгляне суд

03:29 Верховна Рада спростила торгівлю між Україною та Великобританією — як це допоможе економіці

02:42 У небі над німецькою АЕС помітили безпілотники — є підозріння, що це розвідувальні БпЛА Росії

01:54 У Ярослави Магучіх чергове "золото" — на яку висоту олімпійська чемпіонка стрибнула цього разу

01:40 Удар по Козачій Лопані на Харківщині — під завалами виявили тіла двох жінок

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

01:32 На Полтавщині п'яний водій намагався підкупити поліцейських — як його покарав суд

01:30 Звільнення у запас та відставку — в чому різниця

01:15 США надішлють Україні зброї на 125 мільйонів — що входитиме в черговий пакет допомоги

00:58 На Черкащині прогриміла низка вибухів — що відомо про атаку

00:42 Звільнення Харківщини не пов'язано з Курщиною — Жорін з 3-ї ОШБр розповів про ситуацію на фронті

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

Text

22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

Text

18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

Text

17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку