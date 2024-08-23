Підприємство Київської області забруднило небезпечними відходами 1,3 гектара землі

Звалище відходів. Фото: Нацполіція України

У Київській області підприємство забруднило 1,3 гектара земельних ділянок. Це завдало довкіллю регіону шкоди на суму понад мільйон гривень. Наразі правоохоронці завершили розслідування щодо керівника філії цього підприємства та скерували позов до суду.

Про це в четвер, 22 серпня, повідомили в Національній поліції України.

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За даними правоохоронців, керівнику підприємства платили за утилізацію побічних продуктів тваринного походження та переробку простроченого продовольства в корм для тварин і добрива, але свої обов'язки він не виконував. Гнилісні відходи не утилізували, а просто складали або закопували на території лісових угідь, фермерських господарств та інших підприємств регіону.

Звалище відходів. Фото: Нацполіція України

"Унаслідок злочинної діяльності спричинено псування ґрунтів та накопичення в них небезпечних речовин. Це може призвести до загибелі тваринного та рослинного світу, а також до захворювань людей внаслідок потрапляння отрути в підземні води та місцеві ріки", — йдеться в повідомленні Нацполіції.

Відходи, які підприємство залишило просто неба. Фото: Нацполіція України

Аби відшкодувати збитки, яких зазнало довкілля, представники Державної екологічної інспекції Столичного округу звернулися з позовом до суду.