Підприємство Київської області забруднило небезпечними відходами 1,3 гектара землі

На Київщині підприємство забруднило землі небезпечними відходами — справу розгляне суд
У Київській області підприємство забруднило 1,3 гектара земельних ділянок. Це завдало довкіллю регіону шкоди на суму понад мільйон гривень. Наразі правоохоронці завершили розслідування щодо керівника філії цього підприємства та скерували позов до суду.
Про це в четвер, 22 серпня, повідомили в Національній поліції України.
Що відомо про забруднення довкілля підприємством
За даними правоохоронців, керівнику підприємства платили за утилізацію побічних продуктів тваринного походження та переробку простроченого продовольства в корм для тварин і добрива, але свої обов'язки він не виконував. Гнилісні відходи не утилізували, а просто складали або закопували на території лісових угідь, фермерських господарств та інших підприємств регіону.
"Унаслідок злочинної діяльності спричинено псування ґрунтів та накопичення в них небезпечних речовин. Це може призвести до загибелі тваринного та рослинного світу, а також до захворювань людей внаслідок потрапляння отрути в підземні води та місцеві ріки", — йдеться в повідомленні Нацполіції.
Аби відшкодувати збитки, яких зазнало довкілля, представники Державної екологічної інспекції Столичного округу звернулися з позовом до суду.
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