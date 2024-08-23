Предприятие Киевской области загрязнило опасными отходами 1,3 гектара земли

Свалка отходов. Фото: Нацполиция Украины

В Киевской области предприятие загрязнило 1,3 гектара земельных участков. Это нанесло окружающей среде региона ущерб на сумму более миллиона гривен. Правоохранители завершили расследование в отношении руководителя филиала этого предприятия и направили иск в суд.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в Национальной полиции Украины.

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По данным правоохранителей, руководителю предприятия платили за утилизацию побочных продуктов животного происхождения и переработку просроченной пищи в корм для животных и удобрения, но свои обязанности он не выполнял. Гнилостные отходы не утилизировали, а просто складывали или закапывали на территории лесных угодий, фермерских хозяйств и других предприятий региона.

Свалка отходов. Фото: Нацполиция Украины

"В результате преступной деятельности возникла порча почв и накопление в них опасных веществ. Это может привести к гибели животного и растительного мира, а также к заболеваниям людей в результате попадания яда в подземные воды и местные реки", — говорится в сообщении Нацполиции.

Отходы, которые предприятие оставило под открытым небом. Фото: Нацполиция Украины

Чтобы возместить ущерб, нанесенный окружающей среде, представители Государственной экологической инспекции Столичного округа обратились с иском в суд.