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У Кличка хотіли нажитися на будівництві Подільського мосту на 24 млн грн

21 грудня 2023 13:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Кличка хотіли нажитися на будівництві Подільського мосту на 24 млн грн
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств. Він, як відомо, на 24 мільйони завищив витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту. Посадовцю інкримінують службову недбалість.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

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Що відомо про справу

За наявною інформацією, ще у квітні 2017 року КП та генеральний підрядник уклали договір щодо виконання робіт на об'єкті "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві".

У червні 2023 року між КП, генпідрядником та підрядною організацією були підписані акти про приймання виконаних робіт. Туди, зокрема, входили й витрати на експлуатацію машин, дизельних компресорів, кранів, насосів, бурової установки — вони були за завищеними цінами. 

Результати експертизи показали, що на оренді техніки завищили понад 24 мільйони гривень. 

На підприємство наклали арешт

Таким чином, на підприємства, які були задіяні в даній роботі, наклали арешт з метою відшкодування збитків. 

Наразі, триває слідство, у ході якого нададуть оцінку діям інших учасників злочину. 

Будівництво мосту

Нагадаємо, у жовтні мер Києва Віталій Кличко в ефірі для телеканалу КИЇВ24 заявив, що відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві відбудеться вже найближчими тижнями. Його будували впродовж 30 років.

Пізніше стало відомо, що перша черга мостового переходу в Києві буде готова на початку листопада.

Втім, у грудні мер столиці Віталій Кличко назвав нову. Таким чином, проїхатися мостом можна буде вже до літа 2024 року. 

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