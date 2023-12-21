У Кличка хотіли нажитися на будівництві Подільського мосту на 24 млн грн
У Києві повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств. Він, як відомо, на 24 мільйони завищив витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту. Посадовцю інкримінують службову недбалість.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Що відомо про справу
За наявною інформацією, ще у квітні 2017 року КП та генеральний підрядник уклали договір щодо виконання робіт на об'єкті "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві".
У червні 2023 року між КП, генпідрядником та підрядною організацією були підписані акти про приймання виконаних робіт. Туди, зокрема, входили й витрати на експлуатацію машин, дизельних компресорів, кранів, насосів, бурової установки — вони були за завищеними цінами.
Результати експертизи показали, що на оренді техніки завищили понад 24 мільйони гривень.
На підприємство наклали арешт
Таким чином, на підприємства, які були задіяні в даній роботі, наклали арешт з метою відшкодування збитків.
Наразі, триває слідство, у ході якого нададуть оцінку діям інших учасників злочину.
Будівництво мосту
Нагадаємо, у жовтні мер Києва Віталій Кличко в ефірі для телеканалу КИЇВ24 заявив, що відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві відбудеться вже найближчими тижнями. Його будували впродовж 30 років.
Пізніше стало відомо, що перша черга мостового переходу в Києві буде готова на початку листопада.
Втім, у грудні мер столиці Віталій Кличко назвав нову. Таким чином, проїхатися мостом можна буде вже до літа 2024 року.
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