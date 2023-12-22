В Киевской области подрядчик хотел нажиться на восстановлении школы, которую обстреляли оккупанты

Восстановление одного из учебных заведений в Буче. Фото иллюстративное: Хмарочос

Бориспольская окружная прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю, завладевшему почти 200 тысячами гривен средств благотворительной организации. Их выделили на восстановление гимназии в Бучанском районе, которая была повреждена в результате боевых действий.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Как подрядчик завладел средствами

Сообщается, что один из поселковых советов Киевской области, предприниматель и благотворительная организация заключили договор о проведении ремонтных работ в гимназии, которая находится в Бучанском районе.

Для того чтобы завладеть частью средств благотворительной организации, предприниматель в официальных документах завысил объемы выполненных работ и использованных материалов. Поэтому на его счет и перечислили больше средств.

Результаты экспертизы показали, что подрядчик завладел около 200 тысяч гривен.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Гостомельской общине в Киевской области обнаружили около 100 жилищ, которые остаются поврежденными в результате вооруженной агрессии РФ. Сумма нарушений в период с 2022 и 2023 годов достигает более 21 миллиона гривен.