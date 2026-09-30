Шуляк закликала Київ збільшити кількість комісій для фіксації пошкоджень

Олена Шуляк. Фото: РБК-Україна

У Києві необхідно збільшити кількість комісій, які фіксують пошкодження після російських ударів. Голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк заявила, що щодня отримує звернення через те, що фахівці не встигають виїжджати на місця прильотів.

Про це вона розповіла в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Шуляк закликала міську владу реагувати на проблему

За її словами, фіксація пошкоджень необхідна для подальшого відновлення постраждалих об’єктів. Водночас у столиці можна створювати додаткові комісії, а до їхньої роботи залучати представників громадських організацій.

"Скарг дуже багато. Я думаю, що київська влада це чує, бачить. Саме головне, щоб вона ще й реагувала на те, яким чином цю проблему на сьогодні вирішити", — заявила Шуляк.

Вона зазначила, що законодавство дозволяє включати до 30% представників громадського сектору до складу таких комісій. За словами Шуляк, у Києві є фахівці та громадські організації, які готові долучатися до роботи й допомагати з фіксацією наслідків російських ударів.

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Як повідомляли Новини.LIVE, на відновлення пошкодженого та зруйнованого житла у селі Мила на Київщині можуть знадобитися мільярди гривень. Про це повідомив глава Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок чергової атаки Росії на Київ виникли пожежі одразу в чотирьох районах міста. Через обстріли загинула одна людина, ще четверо громадян отримали поранення. Під ударом опинилися складські приміщення, крамниця та приватний житловий сектор, де працювали екстрені служби.